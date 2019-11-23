Cem Küçük emeklilikte yaşa takılanlar EYT ile ilgili bakın neler söyledi

Gazeteci yazar Cem Küçük, Beyaz TV'de emeklilikte yaşa takılanlar EYT konusunda açıklamalarda bulundu.

Cem Küçük, şunları söyledi:

"EYT ile ilgili şunu söyleyeyim. Arkadaş bu EYT işini bu ülkeye kim gündeme getirdiyse 20 sene sonra geçen seneden beri bu bir tuzak. Ben EYT ile samimi hak arayanlara tamam, eyvallah.

Yaşı bekliyorlar. Adam hakikaten diyelim askere gitmiş gelmiş 22 yaşında gelmiş askerden hep çalışmış 40 yaşına kadar 18 sene prim günü doldurmuş. Bazıları diyor ki 'yaş değil'. 40 yaşında emekli olmak istiyorsun sen. Bu yaşı bekleyeceksin. Ben Avrupa'ya çok gidiyorum. Marketlerde yemin billah ediyorum gelsin 60-65 yaşında kadın erkek marketlerde mağazalarda çalışıyorlar. İş bulamayanlar var. Adam şimdi inşaatta çalışmış fiziken hakikaten yaşı 45-50 olmuş iş bulamıyor. Ona saygı duyuyorum o ayrı. Sen iş bulamadın diye de sana EYT gelmez arkadaş. Yaşı bekleyeceksin yani."

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