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Cemal Kaşıkçı için İstanbul'da anma töreni

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin üzerinden bir yıl geçti. Kaşıkçı'nın yakınları İstanbul'da anma etkinliği düzenledi. Törene katılan isimler dikkat çekti. Moderatörlüğünü Middle East Eye Editörü David Hearst'ün yaptığı törene Washington Post'un sahibi Jeff Bezos da katıldı.

Cemal Kaşıkçı için İstanbul'da anma töreni

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümünün üzerinden bir yıl geçti.

Kaşıkçı için 2 Ekim'de İstanbul'da anma töreni düzenlendi. 

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde düzenlenen törene katılan isimler dikkat çekti.

Özellikle Washington Post'un sahibi Jeff Bezos'un Kaşıkçı etkinliği için İstanbul'a gelmesi uluslararası basında büyük yankı buldu.

Anma etkinliğinin moderatörlüğünü ise Londra merkezli haber kuruluşu Middle East Eye Editörü David Hearst yaptı.

Etkinliğe ayrıca Kaşıkçı'nın Nişanlısı Hatice Cengiz, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay ve Uluslararası Af Örgütü Türkiye Temsilcisi Andrew Gardner yaptı.

Anma töreninde Suudi Arabistan konsolosluğun önünde yer alan yeşil alanda Cemal Kaşıkçı'nın ismi, doğum ve ölüm tarihlerinin yazılı olduğu anıtın açılışını gerçekleştirdi.

Öte yandan Uluslararası Af Örgütü Hollanda Şubesi, Suudi Arabistan'ın Lahey Büyükelçiliğinin bulunduğu sokağa, bir günlüğüne, katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın adını verdi.

Büyükelçiliğin girişindeki kaldırıma yerleştirilen seyyar sokak tabelasında "Kaşıkçı Kanalı"nın yanı sıra "Suudi Arabistan tarafından öldürülen gazeteci" yazısı da yerleştirildi.


ulusal.com.tr
 

Etiketler; #cemal kaşıkçı #suudi arabistan #istanbul
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