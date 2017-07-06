Türkiye'nin en büyük çevre davasında beklenen karar açıklandı. Artvin Cerattepe'de yapılmak istenen madencilik faaliyeti için Danıştay, yerel mahkemenin verdiği "Madencilik yapılabilir" yönündeki kararını onadı.

Dünyanın biyoçeşitlilik açısından en zengin ve en önemli bölgesi. 25'i endemik, 2 bin tür bitkiye ev sahipliği yapıyor. Yırtıcı kuşların ana göç yolu. Avrupa ile Orta Asya içindeki en büyük "doğal yaşlı orman" ekosistemi de burada.



Artvinliler tam 22 yıldır bu bölgenin madene kurban gitmemesi için mücadele ediyor. Madencilik faaliyetiyle ilgili Danıştay'dan tartışma yaratan karar açıklandı.



Danıştay, Rize İdare Mahkemesi'nin "Madencilik yapabilir" yönündeki kararı onadı. Bilirkişi tarafından hazırlanan keşif raporu Danıştay'ın aldığı bu karara etkili oldu.



Raporda, çıkartılacak olan madenin kabinli teleferik sistemi ile taşınması halinde çevre zararlarının azalacağı görüşüne yer verildi. Endemik bitkilerin ise sökülüp ekolojik alanlara tanışıp dikilmesi öneriside yer aldı.



Karara ilk tepki Yeşil Artvin Derneği Avukatı Bedrettin Kalın'dan geldi. Kalın, "gerekli her türlü hukuksal yollara da başvuracağız." dedi.



ulusal.com.tr