Kamuoyunun tepkisine rağmen Artvin Cerattepe'de madencilik faaliyetleri devam ediyor. Çalışmalar yüzünden bölgedeki doğal su kaynakları kirlendi, ağaçlar kesildi. Cerattepe'te devam eden madencilik faaliyetleri nedeniyle yaşanan çevre tahribatı kameralar tarafından görüntülendi.

Artvin Cerattepe'te devam eden madencilik faaliyetleri nedeniyle yaşanan çevre tahribatı görüntülendi



Yeşil Artvin Derneği ve İstanbul Artvinliler Derneği tarafından düzenlenen gezide aralarında uzmanların da bulunduğu ekip, bölgede incelemelerde bulundu.



Su kaynaklarının kirlendiği ve tünelden çıkan hafriyatların çevreye yayıldığını gözlemleyen heyet, galeri için ağaç kesildiğini fotoğrafladı.



Cerattepeliler heyete, sulama kanalındaki içme suyunun kirlendiğini belirterek ektikleri sebzelerin veriminin düştüğünü anlattı.



Taşlıca Köyü Kooperatif Başkanı Hasan Yaşar da, madencilik faalyetlerinin devam etmesi durumunda, bölgedeki arıcılığın olumsuz etkileneceğini savundu.



Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan da yapılan başvurulardan bir sonuç alınmadığını kaydetti.





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