Araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel’i okuldaki odasında öldüren öğrencisi ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanığın skandal ifadeleri damga vurdu. Sanık Hasan İsmail Hikmet, Ceren Damar ile özel bir ilişkisi olduğunu iddia etti, öğretmenini tasarlayarak öldürmediğini öne sürdü. Sanığın ifadelerine aile ve duruşma salonundaki izleyiciler tepki gösterdi.

Sanık savunmasında tasarlayarak öldürmediğini iddia etti, mahkemeden beraatını talep etti.



İlk ifadesini değiştirdi, öğretmeniyle arasında ilişki olduğunu iddia etti. Araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel’i öldüren öğrencisi ilk kez hakim karşısında.



Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel kopya çekerken yakaladığı öğrencisi tarafından 2 Ocak 2019 tarihinde öldürülmüştü. Tutuklanan sanık Hasan İsmail Hikmet hakkında “kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.



Sanık 27 Eylül tarihinde ilk kez hakim karşısına çıktı. Ankara 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Çankaya Üniversitesi ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı müdahilik (katılma) talebinde bulundu. Mahkeme talebi kabul etti.



Sanık savunmasında Ceren Damar ile özel bir ilişkisi olduğunu iddia etti, tasarlayarak öldürmediğini savundu.



Duruşmaya sanığın skandal ifadeleri damga vurdu. Sanık Hasan İsmail Hikmet, Ceren Damar ile özel ilişkisi olduğunu iddia etti, planlı bir cinayet işlemediğini öne sürdü. Birlikte fotoğraflarının olmamasını ise “fotojenik değilim” diyerek açıklamaya çalıştı. Sanığın ifadeleriyse salondakilerin tepkisine neden oldu.



Mahkeme başkanının kopya çekip çekmediğini sorması üzerine sanık kopya çektiğini söyledi. Ceren Damar’ın kopya çekerken yakalamasının ardından cinnet geçirdiğini savunan sanık tasarlayarak öldürmediğini öne sürdü.



Duruşmada Ceren Damar Şenel’in eşi Levent Şenel de söz aldı. Şenel, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.





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