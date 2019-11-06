Ceren Güneş kod adlı YPG'li terörist Özge Aydın etkisiz hale getirildi

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir, Ankara'da terör suçundan gözaltına alınan TTB üyesi öğrenciler ve aileleriyle birlikte 3 Aralık 2012 tarihinde basın toplantısı düzenlemişti.

Ağbaba'nın o dönem Meclis'te kürsüye çıkardığı Özge Aydın ise; terörle bir bağları olmadığını belirterek, sadece tıp okuyan öğrenciler olduğunu söylemişti.

SURİYE'DE ÖLDÜRÜLDÜ

Terör örgütü için yurt içi ve dışında birçok eyleme katılan Özge Aydın (kod adı Ceren Güneş), TSK'nın Barış Pınarı Harekatı'nda öldürülen YPG'li teröristler arasına eklendi.

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