Ceren Güneş kod adlı YPG'li terörist Özge Aydın etkisiz hale getirildi
Terör örgütü için yurt içi ve dışında birçok eyleme katılan Ceren Güneş kod adlı Özge Aydın, TSK'nın tarafından öldürülen YPG'li teröristler arasına eklendi. Ağbaba tarafından mecliste kürsüye çıkarılan Aydın terörle bir bağları olmadığını belirterek, sadece tıp okuyan öğrenciler olduğunu söylemişti
GÜNDEM 06.11.2019, 14:39 06.11.2019, 14:39
CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir, Ankara'da terör suçundan gözaltına alınan TTB üyesi öğrenciler ve aileleriyle birlikte 3 Aralık 2012 tarihinde basın toplantısı düzenlemişti.
Ağbaba'nın o dönem Meclis'te kürsüye çıkardığı Özge Aydın ise; terörle bir bağları olmadığını belirterek, sadece tıp okuyan öğrenciler olduğunu söylemişti.
SURİYE'DE ÖLDÜRÜLDÜ
Terör örgütü için yurt içi ve dışında birçok eyleme katılan Özge Aydın (kod adı Ceren Güneş), TSK'nın Barış Pınarı Harekatı'nda öldürülen YPG'li teröristler arasına eklendi.
ulusal.com.tr
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