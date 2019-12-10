Ceren Özdemir'in ailesine taziye ziyaretleri devam ediyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde, 11 Şubat 2015'te okuldan çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüste öldürülen vahşice katledilen Özgecan Aslan'ın annesi ve babası Ceren Özdemir'in ailesini ziyaret etti.

Mersin'den gelen Özgecan Aslan'ın babası Mehmet Aslan ile annesi Songül Aslan, Özdemir ailesinin evine ziyarette bulunarak başsağlığı diledi.

Özgecan'ın babası, Ceren'in babası Yılmaz Özdemir'e taziye dileklerinde bulunup, acısını paylaştı. Ziyaret sırasında, duygu dolu anlar yaşandı. İki aile, gözyaşlarına hakim olamadı.

Mehmet Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Özdemir ailesinin acılarını yürekten ve derinden paylaştıklarını söyledi.

Aslan gazetecilere yaptığı açıklamada '' Kadına şiddet insanlık suçudur'' dedi.

Anne Songül Aslan ise ailenin durumunun çok kötü olduğunu dile getirdi.



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