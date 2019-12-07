Ceren Özdemir'in ismi Beyoğlu'nda yaşıyor

Ceren Özdemir'in sevenleri, 3 Aralık'ta bıçaklı saldırıya uğramadan önce bale kursundan evine gittiği 4 kilometrelik güzergahı yürümek için Köprübaşı mevkiinde toplandı.

Özdemir'in bale eğitimi verdiği kursun önünden yürüyüşe başlayan grup, "İyi ki doğdun güzel melek", "Unutmayacağız, affetmeyeceğiz" şeklinde yazılar bulunan dövizler ile Ceren'in fotoğraflarını taşıdı.



Baba Yılmaz Özdemir, evin önünde açıklama yaptı. Kendilerinin sesi olan herkese teşekkür etti.



Acılı baba başka Cerenlerin ölmemesini diledi.



Daha sonra yürüyüşe katılan kadınlar tarafından olayın yaşandığı binanın merdivenlerine karanfil bırakıldı.

Beyoğlu Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Mahalle Bahçeleri" projesi kapsamında, Kaptanpaşa Mahallesi'nde park açıldı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Ceren'in adının yaşaması için mahalle bahçesine Ceren Özdemir'in ismini verdiklerini söyledi.

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