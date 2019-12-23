Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç: Akli dengem yerinde değil

23 yaşındaki üniversite öğencisi Ceren Özdemir'i, vahşice öldüren Özgür Arduç hakim karşısına çıktı.

Ordu'da davanın ilk duruşması göüldü. Davaya bakan 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin bulunduğu adliye binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Arduç, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı.

Zanlı Özgür Arduç ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılandığı duruşmayı Ceren'in babası Yılmaz, annesi Güfer, ablası Gizem Özdemir, yakınları ile Ordu Baro Başkanı ve Özdemir ailesinin avukatı Haluk Murat Poyraz, birçok ilden baro temsilcileri izledi.

Hakim, Arduç'a ilk olarak cinayeti neden işlediğini sordu. Arduç, akli dengesinin yerinde olmadığını iddia etti.

Hakimin "Ceren Özdemir'i tanıyor musun?" sorusuna karşılık zanlının, Özdemir'i tanımadığını, o akşam denk geldiğini ve peşine takıldığını söylediği öğrenildi.

Arduç hakkında gözaltına alındığı sırada polis memurunu bıçaklamaktan da ayrı bir iddianame hazırlandı.

Özdemir'in katili sorgusunda pişman olmadığını söyledi. "Öldürme arzusu elimde değil" ifadelerini kullandı. Daha önce işlediği suçları anlattı.

Katil zanlısı Özgür Arduç için Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi ara kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, Aile ve Çalışma Bakanlığı avukatlarının davaya müdahil olmasını kabul etti. Çeşitli illerden gelen boraların avukatlarının müdahil talebini ise reddetti.

Mahkeme, katil zanlısını Arduç'un akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti amacıyla Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden rapor talep edilmesine karar verip duruşmayı 20 Ocak 2020 tarihine erteledi.



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