Cevdet Assaf: Amerika bunun bedelini ödeyecek

Ulusal Kanal'da yayınlanan Televizyon Gazetesi'ne bağlanan Assaf, "Tüm müslümanların başı sağolsun çünkü bir gün içerisinde ileri gelen iki lideri kaybettik. Amerika'nın kullandığı şerefsiz bir yolla şehit oldular yanlarında 3 kişi daha var toplam 5 şehidimiz var." dedi.

Assaf, "Amerika onlardan çok korkuyor. Karşı karşıya meydanlara çıkamadılar. Aynı hırsız gibi yukarıdan onları vurdular. Bu adam Ebu Mehdi El Mühendis iki gün önce yürüyerek girdiği yeşil bölgede onun yüzüne baktılar ama hiçbiri onun karşısına çıkamadı. Aynı zamanda ABD istiyordu onu... Çok güzel bir şekilde öldüler. Amerika'nın oluşturduğu terör meydanında, Amerika'nın oluşturduğu terör örgütleri onların hakkından gelemediler ama onlar her zaman ayakkabılarının altıyla onların üzerine bastı.En sonunda ABD çok küçük bir yolla onlara suikast yaptı." ifadelerini kullandı.

Assaf, "Ama Ebu Mehdi El Mühendis'in yerine 1000 tane Mühendis var, Kasım Süleymani'nin yerine 1000 tane Süleymani var. Biz kendimizi böyle hesap ederiz ve bunun bedelini ödeyecekler mutlaka" diye konuştu.

Irak Hükümeti'nin sessizliğini de değerlendiren Assaf, "Irak Parlamentosundan, hiçbir tepki gelmedi. Sadece Başbakanımız kınadı, bundan başka bir tepki gelmedi. Bu adam 4-5 yıldır kendini ölümlerde, Irak'ın namusunu şerefini korudu, kadınlarını korudu. Yani takdiri bu kadardı bu olaya. Gece saat 12:30-1 civarında oldu olay. Gece o saatten bu yana görmedim Irak Hükümeti'ni maalesef" dedi.







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