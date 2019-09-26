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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan İstanbul depremi sonrası açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Deprem sonrası İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerimiz başta olmak üzere hasar tespiti ve incelemelere süratle devam ediyoruz."dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan İstanbul depremi sonrası açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da kent genelinde hissedilen ve merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 5,8 büyüklüğünde deprem nedeniyle Twitter hesabından açıklamada bulundu. 

Bakan Kurum paylaşımında, şu bilgileri verdi:
"İstanbul'da meydana gelen deprem sonrası İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerimiz başta olmak üzere çevre illerden gelen ekiplerimizle Valiliğimiz koordinesinde AFAD ile hasar tespiti ve incelemelere süratle devam ediyoruz. Depremde can kaybı yaşanmaması en büyük tesellimizdir. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay ile süreci yakından takip ediyoruz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Allah milletimizi her türlü afetlerden korusun."


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul #deprem #Murat Kurum
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