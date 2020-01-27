Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Elazığ'da 2 bin yeni konut üretimine başlayacağız
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Elazığ'da 2 bin yeni konut üretimine başlayacağız. Saha ve zemin etüt çalışmaları bugün itibarıyla başladı." dedi.
GÜNDEM 27.01.2020, 13:35 27.01.2020, 14:35
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Elazığ'da 2 bin yeni konut üretimine başlayacağız. Saha ve zemin etüt çalışmaları bugün itibarıyla başladı." dedi.
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Kaynak: AA
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