Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul depremi ile ilgili yaptığı açıklamada 20 sivil binanın ağır hasarlı, 58 sivil binanın da az hasarlı olduğunu söyledi. Bakan Kurum, "Toplamda 10 bin toplanma alanımız var. Bu alanlar da sürekli güncelleniyor ve güncellenmeye de devam edecek" dedi

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