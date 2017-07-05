ADD Genel Başkanı Tansel Çölaşan'ın HDP/PKK heyetinin 'Adalet Yürüyüşü'ne katıldığı gün yürüyüşe katılmasına Avukat Ceyhan Mumcu'dan tepki geldi.

CHP'nin yürüyüşünün 19. gününde HDP/PKK heyeti yürüyüşe katıldı. Aynı gün katılan bir diğer isim de ADD Genel Başkanı Tansel Çölaşan oldu. Avukat Ceyhan Mumcu sosyal medya hesabından bu duruma tepki gösterdi.



Mumcu'nun 'Bir sen eksiktin Bayan Çölaşan' başlığıyla yayınladığı yazı şu şekilde:



"Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünün 19. gününde tam da PKK'nın siyasi sözcüleriyle fotoğraf verildiği gün "Beni de unutmayın" diyerek ADD Genel Başkanı Bayan Çölaşan'ın, Genel Sekreteriyle beraber yürüyüşe katıldığını öğrendik.



ADD'ye Genel Başkan olduktan sonra kendini öne çıkarıp ADD'yi gündemden silmede üstün bir çaba sarfeden ve maalesef her kurultayda benim de kendisine oy verdiğim Bayan Çölaşan benim gibi ADD'lilerin duygu ve düşüncelerini hiç önemsemeden HDP'lilerin peşinden koşmuş.



Unutulmasın ki Atatürkçü Düşünce Derneği bir İngiliz Muhipleri Cemiyeti değildir. Atatürkçü Düşünce Derneği üyeleri Cumhuriyetin tapusu olarak değerlendirdikleri için Lozan'ı sonuna kadar savunurlar. Mütareke döneminde İngiliz Muhipleri Cemiyeti, Kürt Teali Cemiyeti ve İslam Teali Cemiyeti de "barış, özgürlük, analar ağlamasın" sözcükleriyle dört elle Sevr paçavrasına yapışıyorlardı. Hepsinin de güç aldığı yer çağın başındaki emperyalist odak İngiltere Krallığı idi.



Bütün ADD'lilere çağrı yapıyorum. Bugünden itibaren bu dernek Bayan Çölaşan'ın önderliği ve öncülüğünde bir adım öne gidemez. Bu serüven belki Bayan Çölaşan'ın CHP milletvekilliği ile ödüllendirilmesine katı sağlar ancak ADD'nin işlevsizliği daha doğrusu emperyalizme teslimi ile derneğin yaşamında son noktanın konmasına neden olur.



Çünkü ADD geçmişte Türkiye Gençlik Birliği (TGB) ve Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD) ile işbirliği yaptığı günlerde emperyalist cepheyi ürküten güçlü, kitleyle bağı olan örgüt görünümündeydi. Cumhuriyet Mitingleri ve 29 Ekim 2012 eylemlerinde olduğu gibi. Ancak Bayan Çölaşan sessiz ve sedasız derneğin Türk Kadını ve Türk Gençlerinden bağını koparıp sadece kendisini öne çıkaran çabalar içine girdi. Sonuç olarak da artık hiç kimse "ADD tepki koyar" gibi bir umuda sarılmıyor.



ADD, Lozan'da direnecek mi? HDP ile kol kola girerek Lozan'ı savunmak olanaklı mı? Bu sorunun yanıtı ADD'de ivedi bir yenilenmeyi zorunlu kılıyor."



ulusal.com.tr