MERSİN'in Anamur T Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi'nde mahkum M.İ., aynı koğuşta kaldığı 67 yaşındaki Ahmet Gürbüz'ü boğazını keserek öldürdü

Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. M İ. aynı koğuşu paylaştığı Ahmet Gürbüz ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.



Çıkan tartışma kavgaya dönüşünce M.İ., kesici alet ile Gürbüz'ün boğazını kesti.



Olay yerinde hayatını kaybeden Gürbüz'ün cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Gözaltına alınan M.İ.'nin ise sorgusu sürüyor.