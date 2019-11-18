Chatham House ne demek? İşte Chatham House'un ödül verdiği isimler

Chatham House veya diğer adıyla Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü... Resmi olarak 1920'de kurulan İngiliz derin devletinin akıl kulübü 2005 yılından bu yana ödül veriyor.

Kuruluşun verdiği ödüller de aranan birinci öncelik, İngiliz çıkarlarına hizmet edip etmemesi. Chatham House'un ödül vermesine karşılık o ödülü alan boş bir deftere de imza atııyor. İmza bir bakıma Kraliçe'ye güven ve bağlılık ifadesi anlamı taşıyor.

İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Ekrem İmamolu'nun arkasındaki fotoğraflarda yer alanlar ödülü alan isimler...

Türkiye'den sadece Abdullah Gül o ödül adı. Onun gibi ödül alan diğer isimlerin İngiltere'ye ve çıkarlarına uygun hareket eden isimler olduğu biliniyor.. Ukrayna'daki Soros destekli turuncu darbenin lideri Viktor Yuşçenko, Mozambik’te, iç savaşı batı adına yöneten Joaquim Chissano ödülü alanlara örnek... Ve Katar Emiri Hamid el Tali’nin 3 karısından biri olan Sheikha Mozah...

2008'de ödülün sahibi Gana Devlet Başkanıydı. John Kufuor, Exeter Üniversitesi mezunuydu ve o da Abdullah Gül ve Chissiano gibi Dış işleri bakanlığından geliyordu. IMF ve Dünya bankası ile yakın ilişkileri vardı. 2009'da ödül Brezilya Devlet başkanı Lula da Silva'ya Güney Amerika kıtasında istikrara katkıları nedeniyle verildi.

Yakın döneme bakıldığında ise göze çarpan isim John Kerry. O da bir Dışişleri Bakanı. Amerikalı isim Suriye'den çekilmeye tamamen karşı olmasıyla biliniyordu. Chatham House ödülü son olarak ise Amerika merkezli "Gazetecileri Koruma Komitesi"ne layık görüldü.

İmamoğlu'nun oturduğu bu masa Orta Doğu'yu ilk parçalayan Sykes-Picot haritalarını çizen ve Sevr'i yapanların masası olduğu biliniyor. Sonradan resmi bir kuruma dönüştürülüp, "İngiliz Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü" adı verildi.

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