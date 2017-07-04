Kalbinden rahatsızlanan CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan hastaneye kaldırıldı. Ankara'ya götürülen Bayraktutan'a üç stent takıldı.

Habertürk TV'den Ömer Topsakal'ın edindiği bilgiye göre; CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, yürüyüş sırasında kalbinden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.



Ankara'ya götürülen Bayraktutan'a 3 stent takıldı.



DAHA ÖNCE İKİ MİLLETVEKİLİ RAHATSIZLANMIŞTI



CHP'nin Adalet Yürüyüşü sırasında daha önce de CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl ve CHP Aydın milletvekili Hüseyin Yıldız rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.



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