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CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan hastaneye kaldırıldı

Kalbinden rahatsızlanan CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan hastaneye kaldırıldı. Ankara'ya götürülen Bayraktutan'a üç stent takıldı.

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan hastaneye kaldırıldı

Habertürk TV'den Ömer Topsakal'ın edindiği bilgiye göre; CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, yürüyüş sırasında kalbinden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. 

Ankara'ya götürülen Bayraktutan'a 3 stent takıldı. 

DAHA ÖNCE İKİ MİLLETVEKİLİ RAHATSIZLANMIŞTI

CHP'nin Adalet Yürüyüşü sırasında daha önce de CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl ve CHP Aydın milletvekili Hüseyin Yıldız rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #chp #artvin #Uğur Bayraktutan
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