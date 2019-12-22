CHP'de İncirlik rahatsızlığı: Kapatmak demek ayağımıza sıkmak demektir

NATO'yu savunan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz hamlelerini eleştiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, yine tartışma yaratacak ifadelerde bulundu.

Katıldığı bir televizyon programında gündeme dair soruları yanıtladı. Türkiye, Amerika'nın yaptırımlarına karşı İncirlik üssünü gündeme getirdi. Ancak bu Çeviköz'de rahatsızlığa neden oldu.

Çeviköz, kapatma kararının Türkiye açısından doğru olmayacağını söyledi.

Libya ile deniz sınırlarımızı belirleyen ve Doğu Akdeniz’de dengeleri Türkiye lehine değiştiren anlaşmayı da eleştirdi.

Çeviköz, bataklık benzetmesi yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı, ABD'nin Türkiye aleyhine aldığı kararların nedenini de İsrail’le kötü ilişkilere bağladı.

ulusal.com.tr

