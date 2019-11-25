CHP'de kılıçlar çekildi

CHP içinde kılıçlar çekildi. Beştepe'ye giden vekil iddiasının yarattığı kriz derinleşti.

Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın CHP'li bir isimle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüştüğü iddiası tartışılmaya devam ediyor. Muharrem İnce CHP içinden bir grubun kendisine kumpas kurduğunu savundu. CHP Genel Merkezi ise kumpasın adresi olarak Beştepe'yi işaret etti.

İnce'nin CHP Genel Merkezinde bir çete olduğunu gündeme getirmesine yanıt, CHP Sözcüsü Faik Öztrak ve CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan geldi.

İnce'nin kumpasçılar için yaptığı disiplin çağrısı ise CHP Genel Merkezinde karşılık bulmadı.

Konu Ak Parti ile CHP arasında da polemiğe dönüştü. CHP'li sözcülerin Cumhurbaşkanlığını kumpasçı olarak suçlamasına iktidar partisinden yanıt geldi.



ulusal.com.tr