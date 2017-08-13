CHP, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatının ardından 2019'daki yerel seçimlerle ilgili çalışmalara başladı. Kulislerde, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hangi isimlerin belediye başkan adayı gösterileceği konuşuluyor

CHP, Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla 2019 yılında yapılacak yerel seçimlerle ilgili çalışmalara başladı.



Kulislerde büyükşehirlere hangi isimlerin aday gösterileceği konuşuluyor. İstanbul’da CHP’li Meclis Başkanvekili Akif Hamzaçebi ismi ön plana çıkıyor. Hamzaçebi’nin Kılıçdaroğlu’na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığıyla ilgili niyetini açıkladığı belirtiliyor. Hamzaçebi’nin Kılıçdaroğlu ile görüştükten sonra İstanbul’da büro kiralayarak çalışmaya başladığı ifade ediliyor.



Eski CHP Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Grup Başkanvekili Engin Altay ile eski Galatasaray Başkan Yardımcısı Adnan Öztürk'ün İstanbul için çalışma yaptığı öne sürülüyor.



İzmir için de isimler ortaya çıkmaya başladı. Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun henüz aday olup olmayacağı konusunda bir netlik yok. Kocaoğlu'nun aday olmaması durumunda eski İl Başkanı Alaattin Yüksel’i destekleyeceği belirtiliyor. CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ’ın da yarışa katılacak isimler arasında olduğu konuşuluyor.



Ankara’da şu ana kadar büyükşehir için anılan tek isim eski Ankaragücü Başkanı Cengiz Topel Yıldırım. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın adı da kulislere yansıyor.



Antalya’da ise Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak ve Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek ismi ön planda.



Mersin’de milletvekili Serdar Kuyucu, Adana'da Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Hatay'da mevcut Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Muğla'da Bodrum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’un ismi geçiyor.



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