CHP Genel Başkan Yardımcısı Bingöl, "Bizim Genel Başkanımızı Fetullahçı terör örgütüyle ilişkilendirmeye kargalar bile güler. Neden? Çünkü biz yıllardır bu örgütü, 'F tipi örgütlenme' diye nitelendiren bir siyasi partiyiz." dedi. Bingöl, ayrıca, 15 Temmuz gece anması için bugün gönderilen davetiyeye dair "Bu doğru değildir. Son derce çirkindir. Bu davet geçerli bir davet değil, anlamını yitirmiş bir davettir. Tıpkı 13.00'teki özel gündem gibi gelebilirdi." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, "Bizim Genel Başkanımızı Fetullahçı terör örgütüyle ilişkilendirmeye kargalar bile güler. Neden? Çünkü biz yıllardır bu örgütü, 'F tipi örgütlenme' diye nitelendiren bir siyasi partiyiz." dedi.



Bingöl, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye gündeminin çok yoğun olduğuna dikkati çekerken en sıcak gündemin ise 15 Temmuz olduğunu söyledi.



15 Temmuz'un TBMM tarafından Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak yasalaştığını anımsatan Bingöl, TBMM'nin o gün çok kararlı ve onurlu bir duruş sergilediğini hatırlattı.



Meclisin sabaha kadar açık tutularak darbecilere en güzel cevabın verildiğini aktaran Bingöl, "On binlerce vatandaşımız da aynı anlayışla onurlu bir duruş sergileyerek sokağa çıkmış, darbenin önlenmesinde çok önemli etki olmuştur. O nedenle biz 15 Temmuz'a sokağın, halkın 15 Temmuz'u diyoruz." dedi.



CHP olarak 15 Temmuz'un ruhuna uygun anma etkinlikleri düzenleyeceklerini belirten Bingöl, bu kapsamda şehit aileleri ile gazileri ziyaret edeceklerini, konferanslar düzenleyeceklerini bildirdi.



Anma etkinliklerinin kapsamını bir genelge ile parti örgütlerine de gönderdiklerini açıklayan Bingöl, örgütlerin ayrıca günün ruhuna uygun diğer etkinliklere de katılarak destek olacaklarını kaydetti.



Bingöl, 15 Temmuz günü TBMM'de yapılacak gece anması için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir davet gelip gelmediğinin sorulması üzerine, bugüne kadar 13.00'te düzenlenecek özel gündem hariç bir davetiye gelmediğini söyledi.



CHP milletvekillerinin açıklamalarının ardından bugün CHP TBMM Grubu'na alelacele hazırlanmış, üzerine de 'grup başkanları da konuşabilir' diye bir madde eklenmiş davetiye ulaştırıldığını bildiren Bingöl, "Bu bir garabet. Sadece özel oturumu bilgilendirmek adına bir davetiye göndereceksiniz. Arkadaşlarımızın açıklamalarından sonra da başka bir davetiye... Bu doğru değildir. Son derce çirkindir. Bu davet geçerli bir davet değil, anlamını yitirmiş bir davettir. Tıpkı 13.00'teki özel gündem gibi gelebilirdi." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP'ye yönelik eleştirilerde bulunduğu ve "sokağa çıkamaz hale gelebilirsiniz" şeklinde sözler söylediğinin hatırlatılması üzerine ise Bingöl, şunları söyledi:



"Bizim sokak anlayışımız çok net. Biz 93 yıllık bir siyasi partiyiz. Geçmişimizde asla şiddetle ilişkilendirilecek davranışımız olmamıştır. Bizim sokak anlayışımız geçmişte yaptıklarımızla ortadadır. Bunun en son örneği, 25 günlük adalet yürüyüşüdür. Bize yapılan saldırılara nasıl karşı koymuşuz ortada. Birçok provakatif davranış oldu tepkimiz ortada. Biz şiddeti reddeden, barışçıl bir dil kullanan bir partiyiz. Bunu farklı bir şekilde anlam yükleyerek kullanmak çok yanlış. Bu bizim kabul edebileceğimiz bir açıklama değil."



DARBE KOMİSYONUR RAPORU



15 Temmuz Darbe Girişimi Komisyonu Raporunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik ifadelerin sorulması üzerine de Bingöl, CHP'nin 15 Temmuz'da FETÖ'nün darbesine karşı açık tavır koymuş bir parti olduğunu söyledi. Tekin Bingöl, şu açıklamaları yaptı:



"Bunun adı çirkinlik desem, rezalet desem tarif etmiyor. Bunun adı siyasi kalpazanlık. Daha önce arkadaşlarımıza dağıtılan metin değiştirilmiş, genel başkanımıza yönelik son derce yakışıkısız cümleler, kalpazanca rapora yerleştirilmiş. Bizim genel başkanımızı Fetullahçı terör örgütüyle ilişkilendirmeye kargalar bile güler. Neden? Çünkü biz yıllardır bu örgütü, 'F tipi örgütlenme' diye nitelendiren bir siyasi partiyiz. Çünkü bizim genel başkanımız 15 Temmuz gecesi talimat vererek, 'Süratla Ankara'daki milletvekilleri parlamentoya gitsin' diyen bir siyasi liderdir. Çünkü bizim genel başkanımız uçaktayken yanında oturan AKP'nin önemli isimlerinden Hayati Yazıcı'ya daha darbe girişimi netleşmeden, 'Kimden, nereden gelirse gelsin, biz bu darbe girişimine karşıyız' diyen bir genel başkandır... Şimdi sırf bu darbe girişiminin siyasi ayağı ortaya çıkmasın diye başkalarına yönlendirmek adına bu tür kurnazlıklar yapılıyor. Bunlar çirkindir, bunlar TBMM'ye yakışmayan girişimlerdir."



Bingöl, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin CHP'ye yönelik eleştirilerinin sorulması üzerine, "Son zamanlarda AKP sözcüleri açıklama yapmıyor, Sayın Bahçeli onların yerine açıklama yapıyor. İlişkilerini sürdürüyorlar." dedi.



Tekin Bingöl, 15 Temmuz afişlerine yönelik eleştirilerin sorulması üzerine de "26 yıl önceki fotoğraf montajlayarak kullanmaları Aziz Nesin'lik bir olay. Herhalde mizah yazarlarına ciddi malzeme olacaktır. Bir garabettir. Orduyu da rencide edebilecek bir fotoğraf tüm bilboardları süslüyor." diye konuştu.