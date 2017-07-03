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CHP'den 9 Temmuz çağrısı

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan 'Adalet Yürüyüşü'nde toplanan PM toplantısı sonrası açıklama yaptı.

CHP'den 9 Temmuz çağrısı

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan 'Adalet Yürüyüşü'nde toplanan PM toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Konuşmasının satır başları:

Son haftaya girdik. Bütün zor koşullara rağmen yürüyüşümüz devam edeceğiz. PM adalet yürüyüşünü değerlendirdi. Bundan sonraki etabın ve etkilerini konuştuk. 9 Temmuz İstanbul'daki büyük buluşmayı konuştuk.


ulusal.com.tr

Etiketler; #chp #9 temmuz #Bülent Tezcan
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