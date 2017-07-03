CHP Sözcüsü Bülent Tezcan 'Adalet Yürüyüşü'nde toplanan PM toplantısı sonrası açıklama yaptı.

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan 'Adalet Yürüyüşü'nde toplanan PM toplantısı sonrası açıklama yaptı.



Konuşmasının satır başları:



Son haftaya girdik. Bütün zor koşullara rağmen yürüyüşümüz devam edeceğiz. PM adalet yürüyüşünü değerlendirdi. Bundan sonraki etabın ve etkilerini konuştuk. 9 Temmuz İstanbul'daki büyük buluşmayı konuştuk.





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