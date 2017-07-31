Cumhuriyet davası hakkında konuşan CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, "Gazeteciler orada savunma yapmadılar, iddia ettiler. Adaleti yok edenlere itham ettiler. Doğruydu. İtham ediyorum sözü üzerine Ahmet Şık hakkında soruşturma başlatıldığını öğrendik. Savunma hakkının kısıtlanmasının bir başka örneğini o davada gördük" dedi.

Cumhuriyet davası hakkında konuşan CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, "Gazeteciler orada savunma yapmadılar, iddia ettiler. Adaleti yok edenlere itham ettiler. Doğruydu. İtham ediyorum sözü üzerine Ahmet Şık hakkında soruşturma başlatıldığını öğrendik. Savunma hakkının kısıtlanmasının bir başka örneğini o davada gördük" dedi.







CHP Sözcüsü Bülent Tezcan şunları söyledi:



Bu yaşananlar adalet beklentisinin ne kadar yerinde olduğunu gösterdi. Türkiye'de adalet öldürülmüştür. Bir büyük Adalet Yürüyüşü yaptık ve bu büyük yürüyüş ve buluşmada Türkiye'nin büyük bir davası açıldı; adalet davası. Dosyayı açtık şimdi o dosyanın içi doldurulacak. Adalet Yürüyüşü'nün bir umut olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu yürüyüşün arkasından toplumun her kesiminden çok önemli çağrılar geldi. Biri kurultay çağrısı geldi. 26- 30 Ağustos tarihleri arasında Çanakkale'de bir Adalet Kurultay'ı yapacağız.



ulusal.com.tr



