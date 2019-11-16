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CHP'den emeklilikte yaşa takılanlar EYT raporu açıklaması

Emeklilikte yaşa takılanların EYT için hazırlanan rapora dair bir açıklama da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'den geldi. Gürer, rapordaki son durumu sorarak "EYT için iktidar oyalamalardan vazgeçip net görüşünü açıklamalıdır" dedi

GÜNDEM 16.11.2019, 13:33
CHP'den emeklilikte yaşa takılanlar EYT raporu açıklaması

Emeklilikte yaşa takılanların EYT için hazırlanan rapora dair Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'den açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gürer, raporun son durumunun ne olduğunu sordu.

CHP'li Gürer, şu ifadeleri kullandı:

"#EYTninRaporuNeOldu.  

EYT için iktidar oyalamalardan vazgeçip net görüşünü açıklamalıdır.

#EmeklilikteYașaTakılanlar haklıdır.

Hak ettikleri siyasi iktidarlar ellerinden almıştır. 

Yeni bir yasa düzenlemesi şarttır. 

#EMEKLILIKTEYASATAKILANLAR prim ve gün tamamsa emekli olmalıdır."

ulusal.com.tr

#chp #cumhuriyet halk partisi #Niğde #ömer fethi gürer #Emeklilikte yaşa takılanlar #eyt
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