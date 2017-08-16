CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, AKP Sözcüsü Mahir Ünal'ın yazılı açıklamasına yanıt verdi, "Mesaj yolluyorsunuz, "sen bizim arzu ettiğimiz gibi konuş, biz seni kurtaralım" mesajının başka şekilde kurulmuş cümleleridir bunlar" diye konuştu

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, CHP MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.



Tezcan, Enis Berberoğlu polemiğine ilişkin olarak, "Demokrasiyi yem etmeyeceğiz. Kumpas alışkanlıklarının biliyoruz. Olmayan suçu uyduruyorlar, ondan sonra rehin alma işlemi yapıyorlar" diye konuştu.



Tezcan, AKP Sözcüsü Mahir Ünal'ın yazılı açıklamasına da yanıt verdi.



CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan şunları söyledi:



Bir kumpas tezgahıyla sustaramazlar.



Cezaevinden haberin babası geldi buyrun Enis Berberoğlu açıklama yaptı. Berberoğlu hepsi iftira dedi.



Berberoğlu'nun ailesine kadar işi götürüp bir psikojik savaş başlatmak istediler.



Otoriter bir diktatörlüğe demokrasiye kurban etmeyeceğiz.



Daha önce FETÖ ile ittifak halindne kumpas yapıyorlardı. Şimdi kendileri yapıyorlar. Dünün kumpas ortakları bugün kumpasa devam ediyor.



Erdoğan, Türkiye'de operasyonel gazeteciliğin genel yayın yönetmeni olmuştur



Demokrasiyi yem etmeyeceğiz. Kumpas alışkanlıklarının biliyoruz. Olmayan suçu uyduruyorlar, ondan sonra rehin alma işlemi yapıyorlar. Şimdi de Enis Berberoğlu'nun rehin aldılar. Korkutmak istediklerini hedef gösteriyorlar ama baltayı taşa vurdular.



Dün yanıldık diye özür dilemek zorunda olan onlardı, biz değildik.



ÜNAL'IN AÇIKLAMALARINA YANIT



Bugün AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal açıklama yapmış. Baltayı taşa vurduklarını fark ettikleri de belli. Konuşmaları dinleyin. Hakaret eden kim. Ahlaksız bir teklif dedik. Yok mu böyle bir ahlaksız teklif. Mesaj yolluyorsunuz, sen bizim arzu ettiğimiz gibi konuş, biz seni kurtaralım mesajının başka şekilde kurulmuş cümleleridir bunlar.



Tek bir mücadelesi var bunların, o da darbenin siyasi ayağın gizleme mücadelesi.



FETÖ ile mücadele konusunda samimi olmadıklarına kanaatim kat be kat güçlendi. Arkada başka bir kripto tuzak mı var bunlara. Yarın bunları derlerse şaşırmayın. Bir kere daha özür dileyebilirler çıkıp da.



ulusal.com.tr