CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na atfen Alman Focus Dergisi'ne yer alan "CHP lideri Alman turistleri uyardı" haberinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Söz konusu röportajla ilgili CHP Basın Birimi'nden yazılı bir açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Alman Focus Dergisi'nde Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na atfen yer alan 'CHP lideri Alman turistleri uyardı' haberi gerçeği yansıtmamaktadır. Haber için tekzip gönderilmiş, gerekli süreçler başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na atfen Alman Focus Dergisi'ne yer alan "CHP lideri Alman turistleri uyardı" haberinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na atfen Alman Focus Dergisi'ne yer alan "CHP lideri Alman turistleri uyardı" haberinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
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