Terör örgütü PKK liderlerinden Mustafa Karasu'nun talimatının ardından HDP'nin aldığı Adalet Yürüyüşü'ne katılma kararına CHP “kapımız açık” mesajı verdi. Yürüyüşün 11'inci gününde basın toplantısı düzenleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Katılmak isteyenler var. Belli bir zaman dilimi içinde katılabilirler” dedi.

Bölücü terör örgütü PKK liderlerinden Mustafa Karasu talimat verdi, HDP Adalet Yürüyüşü'ne katılma kararı aldı. CHP karara yeşil ışık yaktı.



Açıklamayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptı. Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin "Hayır bloğundan yürüyüşe katılım olacak mı?" sorusuna "Katılmak isteyenler var. Belli bir zaman dilimi içinde katılabilirler” yanıtını verdi.



CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın "Demirtaş'ın çığlıdır" diye tanımladığı yürüyüşe terör örgütü PKK'nın siyasal uzantısı HDP de Kocaeli Kandıra'dan katılma kararı almıştı..



Yürüyüşün 11'inci gününde Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı nedeniyle eylemine kısa bir ara verdi.



Sabah basın mensuplarının sorularını yanıtladıktan sonra yurttaşlarla bayramlaşan CHP lideri, karanfiller dağıttı, beyaz bir güvercin uçurdu.



Bayramın birinci gününü Bolu'da geçiren Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz'da Sabiha Gökçen Havaalanı'nda görevliyken şehit olan polis memuru Ozan Özen'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.



İş adamı İzzet Baysal'ın mezarını ziyaret ederek dua eden Kılıçdaroğlu, İzzet Baysal Huzurevi'ne de gitti, burada yaşlı vatandaşların ve çalışanların bayramını kutladı.



ulusal.com.tr