HDP'li tutuklu vekillerinin serbest bırakılması için başlatılan nöbete, CHP heyeti destek ziyareti yaptı. Ellerinde çiçeklerle nöbet alanına gelen CHP yöneticileri; "dayanışma içindeyiz, herkesi nöbete destek vermeye çağırıyoruz." dediler. Görüşmede CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, HDP'ye gönderdiği selam ve dayanışma mesajı da iletildi.

Ellerinde çiçekle gittiler, "HDP nöbeti ile dayanışma içindeyiz" dediler..



PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin tutuklu vekiller için başlattığı nöbete Cumhuriyet Halk Partisi heyet göndererek destek verdi.



CHP heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat , Eski Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan ve partililer yer aldı.



Kadıköy Yoğurtçu parkına gelen CHP heyetini, HDP milletvekili Mithat Sancar karşıladı. Samimi görüntüler verildi.







Açıklama öncesi CHP heyeti yanlarında getirdikleri çiçeği, HDP Milletvekili Filiz Kerestecioğlu'na verdi.



İlk açıklamayı da CHP İstanbul İl başkanı Cemal Canpolat yaptı. Canpolat, "nöbet ile dayanışma içindeyiz" dedi.



CHP Genel Başkan yardımcısı Sezgin Tanrıkulu da bir konuşma yaptı.







Daha sonra mikrofonu HDP milletvekili Filiz Kerestecioğlu aldı. Önce teşekkür etti. Sonra da "bu dayanışma çok önemli "dedi. "Bundan sonra da durmayacaktır" ifadelerini kullandı.



Kameraların uzaklaştığı anlarda CHP ve HDP sohbetine HDP'li Sırrı Süreyya Önder ve Ertuğrul Kürkçü de katıldı. Önder ve Kürkçü CHP'lilerle samimi görüntüler verdi.



Çaylar içildi, sobbet koyulaştı. Bu sırada CHP İstanbul İl Başkanı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamını HDP heyetine iletti. Canpolat, "gelmeden önce Sayın Genel Başkanımız ile görüştük. Özellikle Sırrı Bey'e selamı var, her türlü dayanışmaya hazır olduğumuzu bilsinler" ifadelerini kullandı.



HDP'li Keresticioğlu'nun "muhalifler bir araya gelmeli" sözlerini yorumlayan Gürpüz Çapan, "evet hatta kol kola girmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.



HABER: DENİZ ADALI-KAMERA: BÜLENT ÜNAL

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