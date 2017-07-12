AKP ve MHP'nin hazırladığı Meclis İçtüzüğü'nün değiştirilmesine ilişkin teklif bugün Anayasa Komisyonu'nda ele alınacak. Grup önerileri, Meclis'in çalışma saatleri ve milletvekillerine para cezası verilmesi gibi düzenlemeler içeren teklif için komisyon saat 14.00'te çalışmaya başlayacak.

Meclis İçtüzüğü'nün başkanlık sistemine uyumlu hale getirilmesi için hazırlanan teklif bugün Anayasa Komisyonu'nda görüşülecek.



AKP ve MHP'nin birlikte hazırladığı teklif için komisyon mesaisine saat 14'te başlayacak. CHP ve terör örgütü PKK'nın siyasal uzantısı HDP'nin görüşmelerde yoğun muhalefet yapması bekleniyor. CHP, İçtüzük düzenlemesiyle muhalefetin kürsü hakkının engelleneceğini savunuyor.



18 maddelik teklifte grup önerilerinin görüşülmesi yeniden düzenleniyor. Buna göre, teklifi sunan parti 5 dakika, diğer partiler dilerse öneri üzerinde 3 dakika konuşabilecek.



Genel Kurul çalışma saatlerinde de değişikliğe gidilen teklife göre, salı günleri saat 15 ila 21, Çarşamba ve Perşembe günleri saat 14 ila 21 arasında çalışma yapılacak.



Genel Kurul'da pankart, döviz açana kınama, küfür eden vekile ise para cezası verilecek.



Türk milletinin tarihi ve ortak geçmişine yönelik hakaret ve ithamlar ile Anayasa'nın ilk dört maddesine aykırı beyanda bulunmaya da Meclis'ten geçici çıkarma cezası uygulanacak. Sözde "Ermeni Soykırımı", "Kürdistan", "Kürt illeri", "Lazistan" ve "Dersim katliamı" gibi ifadeler bu kapsamda değerlendirilecek.



Teklifle, milletvekili yemini de yeniden düzenleniyor. Buna göre, yemin etmeyen veya etmekten imtina eden vekil, milletvekili olmanın getirdiği haklardan yararlanamayacak. Daha önce metne sağdık kalmayan PKK'nın siyasal uzantısı HDP vekili Leyla Zana'ya sadece Genel Kurul, komisyon, Başkanlık Divanı ve Danışma Kurulu çalışmalarına katılmama cezası uygulanmıştı.



Meclis Başkan ve başkanvekillerinin kıyafet yönetmeliği de bu yeni sunulan teklif içinde yer alıyor. Bu kapsamda Genel Kurul oturumunu yöneten kişinin gelenekselleşmiş frak elbisesine giyme zorunluluğu kaldırılıyor, yerine koyu renk elbise giymesi teklif ediliyor.



CHP'DEN HAMLE



Milliyet'in haberine göre, Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop'la temas kuran CHP, teklifin alt komisyona sevk edilmesini görüşmelerin orada sürdürülmesini istedi.



ELİTAŞ, MHP TOPLANTISINDA



Görüşme öncesi partiler stratejik ve taktik hazırlıklarını tamamlarken, dün MHP kendi arasında toplantı yaptı. İçtüzükle görüşmelerinde izlenecek yol haritasının ele alındığı MHP'nin toplantısına, AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da dahil oldu.



TEZCAN, ŞENTOP'U ARADI



Elitaş, toplantıda CHP'den gelen son dakika girişimini anlattı. Edinilen bilgilere göre; CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Anayasa Komisyonu Başkanı Şentop'u arayarak İçtüzük teklifinin alt komisyona sevkedilmesi ve partilerin bu görüşme sürecinde katkı verebileceğini ifade etti. Şentop ise alt komisyon uygulamasının görüşme sürecini uzatacağını belirterek bu konuda komisyon üyesi diğer partilerin yaklaşımının da önemli olduğunu kaydetti.



AKP VE MHP DEĞERLENDİRDİ



Toplantıda AKP ve MHP, CHP'nin bu çıkışını masaya yatırarak "istismar amaçlı, oyalama taktiği" olup olmadığını anlamaya çalıştı. MHP, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin içtüzüğün uzlaşma ile çıkarılması tavrını belirterek "CHP, olumlu katkı verecek işi savsaklayıp zamana oynamayacaksa kısa süreli alt komisyona sevkte bir sorun yok" tavrını koydu. AKP de kendileri açısından teklifin alt komisyona sevkedilmesinde sıkıntı olmadığını ancak CHP'nin istismar ve zaman kaybettirecek taktiği olabileceği endişesini dile getirdi.



BUGÜN BELLİ OLACAK



Her iki parti, CHP'nin tavrının toplantının hemen başında belli olacağını ve teklifin alt komisyona sevkedilip edilmemesinin bu aşamadan sonra netleştirilmesi konusunda fikir birliğine vardı.



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