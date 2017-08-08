CHP'den IKBY referandumu için AKP'ye çağrı
CHP'den IKBY referandumu için AKP'ye çağrı
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CHP'den IKBY referandumu için AKP'ye çağrı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Irak Bölgesel Yönetimi'nin bölünme referandumunu durdurmak için adım atmayan AKP'ye tepki gösterdi. "Sözde başkomutan olunmuyor" diyen Yılmaz, Ankara'nın somut adımlar atması gerektiğini söyledi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Irak ve Suriye'de gelişen olaylar üzerinden AKP'ye önemli uyarılar yaptı.

Irak Bölgesel Yönetimi'nin 25 Eylül'de yapacağı bölünme referandumunun yaklaştığını söyleyen Yılmaz, oylamayı durdurmak için somut adımlar atmayan AKP'yi eleştirdi.

Suriye'nin kuzeyinde de Amerika'nın kara gücü PYD'nin referanduma hazırlandığını söyleyen Yılmaz'a göre, Türkiye buradaki olaylara da sessiz kalmamalı.

Meclis'te basın toplantısı düzenleyen Yılmaz, sınır ötesinde yaşanan gelişmelerin Türkiye'ye yansımasına ilişkin kaygılarını da paylaştı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #chp #ıkby #AKP
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