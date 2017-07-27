CHP Grup Başkanvekili Özel ve milletvekilleri, TBMM İçtüzük değişiklik teklifinin görüşmelerinin ardından, Genel Kurul salonunu terk etmeme eylemi başlattı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP milletvekilleri, TBMM İçtüzük değişiklik teklifinin görüşmelerinin ardından, TBMM Genel Kurul salonunu terk etmeme eylemi başlattı.



TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, İçtüzük değişiklik teklifinin 14. maddesinin kabul edilmesinin ardından birleşime ara verdi.



Aranın ardından birleşimi tekrar açan Aydın, Danışma Kurulunun bir önerisi olduğunu söyledi.



Oylanarak kabul edilen öneriye göre, yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarının belirlenmesi, iadelerinin sağlanması ve bu kültür varlıklarının korunması amacıyla alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla verilen Meclis araştırma önergesinin ön görüşmeleri, TBMM Genel Kurulunda bugün yapılacak.



Daha sonra söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bu gece Meclisin çalışmasının tamamlandığını belirterek, CHP olarak İçtüzük görüşmelerinde, "milletvekillerinin, muhalefetin, milletin sözü kısılıyor" diye çok eleştirilerinin olduğunu söyledi.



Özel, bunun karşısında nasıl bir direnç göstereceklerinin merak edildiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Aynı adalet yürüyüşünde olduğu gibi, barışçıl, hem çok aktif hem çok pasif bir direnişle, sizler bu gece evlerinize giderken, ortadan kaldırılan söz haklarımıza, temel kanun olarak getirildiği için üzerinde 54 milletvekilimiz söz alabilecekken, 21 milletvekilimizin ancak konuşmasına, yayımlandığı tarihten itibaren 10 dakikalık sözlerin 3 dakikaya düşmesine, muhalefetin sesinin kesilmesine bir tepki olarak CHP Grubu, milletin oyları ile geldiği parlamentoyu bu gece terk etmiyor, milletin söz hakkını savunmaya devam ediyor."



TBMM Başkanvekili Aydın'dan uyarı



CHP milletvekillerinin, "hak, hukuk, adalet" diye bağırması üzerine, TBMM Başkanvekili Aydın, CHP'li milletvekillerine, "Burası TBMM. Bu Mecliste milletimizin talep ve beklentilerine uygun bir şekilde çalışabiliriz. Burası sokak değildir, Meclistir, milletin Meclisidir. Meclisin vehametine halel getirecek davranışlardan, tutumlardan lütfen kaçınalım. Böyle bir ikazda bulunmak istiyorum. Meclisin vehametine uygun olmayan eylemleri bırakalım." uyarısında bulundu.



AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Özel'in sözlerini üzülerek dinlediğini belirterek, İçtüzük değişikliği konusunda komisyonda ve Genel Kurulda uzun uzun tartışmalar yapıldığını kaydetti. Buna rağmen "konuşamıyoruz" denilmesini takdire sunduğunu dile getiren Turan, yarın teklifin görüşmelerine devam edeceklerini söyledi.



HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, Ahmet Aydın'ın, "Burası sokak değil" dediğini anımsatarak, "Ama sokakta olan arkadaşlarımız da var. Onların nasıl halkla buluşması engelleniyorsa ve demokrasiden söz etmek mümkün değilse, Mecliste de çoğunluk tahakkümünü demokrasi zannedenler var. Komisyonda konuşulması ama tek bir önerinin dahi dikkate alınmaması demokrasi değil. Bu nedenle CHP'li arkadaşların ifadelerine aynen katılıyoruz. Herkesin her yerde demokratik hakkını kullanma hakkı vardır. Protesto da bir haktır. Umarım bunu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de anladığı bir gün gelecektir." ifadelerini kullandı.



MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise Özgür Özel'in ifadelerine katılmadıklarını söyledi.



Akçay, "Ana muhalefet partisi sorumluluğunu yerine getiremeyip sokakta adalet arayanları, sokağı Genel Kurula taşıma gayretleri içerisinde bulunanları ve Genel Kurulu eylem alanına çevirenleri kendi yanlışlarıyla, CHP ve HDP'yi baş başa bırakıyoruz." diye konuştu.



Başkanvekili Aydın, Meclis'in sokak alanı olmadığı gibi müsamere alanı da olmadığını kaydederek, CHP'den eylemlerini sonlandırmalarını istedi.

TBMM Başkanvekili Aydın, CHP'li milletvekillerinin sıralarında oturmaya devam etmesi üzerine, birleşimi, bugün saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Ahmet Aydın'ın Genel Kurulu kapatmasının ardından AK Parti, HDP ve MHP milletvekilleri salonu terk etti, ancak CHP Grup Başkanvekili Özel ve milletvekili arkadaşları sıralarında oturmaya devam etti.



Özel ve bazı milletvekilleri, getirdikleri ses sistemi ile milletvekillerine hitap etti. Bazı milletvekilleri de sosyal medya ve televizyondan canlı yayın yaptı.