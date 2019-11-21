CHP'den o isim hakkında açıklama

Öztrak, partisinin İzmir il binasında düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'li bir siyasetçiyle görüştüğüne dair iddiaların AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından yalanlandığını hatırlattı.

CHP'nin Osmanlı sarayının emirlerine karşı kurulmuş bir parti olduğunu, kuruluş dilekçesinin Kurtuluş Savaşı meydanlarında yazıldığını ifade eden Öztrak, "Sabah genel başkanımız çıkıp bununla ilgili olarak, bu oyunu bozmak üzere bir konuşma yaptıktan sonra açıklamalar yapıldı. Öyle gözüküyor ki uzunca bir süre bu meseleyi gündemde tutmak isteyen oyun bozuldu. Bu oyun gündemden düşmüş oldu." diye konuştu.

Milletin gündeminde işsizlik, pahalılık ve yoksulluğun bulunduğunu, AK Parti'nin ise bunları unutturmak için CHP'nin içinde bir karmaşa varmış gibi göstermek üzere senaryo üretmeye çalıştığını iddia eden Öztrak, "Bizi dizayn etmeye kimsenin gücü yetmez. Bizi dizayn etmeye çalışma cüretinde de kimse bulunmamalıdır. Bizi dizayn edecek, partimize talimat verecek tek güç milletimiz, kurultay delegemizdir." ifadesini kullandı.

"Özür dilemiş ve olay tatlıya bağlanmıştı"

Öztrak, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, Meclis Genel Kurulu'ndaki bir tartışma sırasında AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik kullandığı ifadelere ilişkin ise şöyle konuştu:

"TBMM'de zaman zaman tartışmalar, gerginlikler yaşanabilir. Grup Başkanvekilimiz, AK Parti Grup Başkanvekilinden bu çerçevede özür dilemiş ve olay tatlıya bağlanmışken 'Bu iş özürle geçiştirilemez.' diyor. AK Parti Genel Başkanı ne yapmak istiyor. Erdoğan bu ülkede kuvvetler ayrılığı olduğunu daha önce kabul etmiyordu, bugün de ucube başkanlık sistemi çerçevesinde kuvvetler ayrılığını tanıdığı yok."

Dervişoğlu'nun sözleri

Bir gazetecinin İyi Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'nun "Bazı belediye başkanları eyalet başkanları gibi hareket ediyor" açıklamasına ilişkin soruya ise Öztrak, "Bizim ittifak yaptığımız partinin sözcüsüdür. Ben onun sözlerine kamuoyu önünde cevap vermeyi doğru bulmuyorum. Ama bizim hiçbir belediye başkanımızın böyle bir tavrı benimsediğini de ben açıkçası görmüyorum." yanıtını verdi.

Başka bir gazetecinin "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşan bir isim var mı ?" sorusu üzerine Öztrak, "Ben herhangi bir isim telaffuz etmedim. Benim söylediğim şu; CHP'nin içine nifak sokma çabaları bu. Bu sabah yaptığı açıklama ile karşı tarafı açıklamaya zorlayan genel başkanımız bu nifak sokma çabalarının önüne geçmiştir." değerlendirmesinde bulundu.