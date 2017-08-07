AKP’de peş peşe yapılan toplantıların ardından CHP de harekete geçti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 230 belediye başkanını Ankara’ya çağırdı. Toplantıda durum değerlendirilmesi yapılacak, belediye başkanlarına “erken seçim ihtimalini dikkate alın” talimatı verilecek.

CHP belediye başkanlarını Ankara’ya çağırdı.



Erken seçim tartışmaları sürerken siyasi partilerdeki hareketlilik dikkat çekiyor.



AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, geçen hafta parti yöneticileri ve belediye başkanları ile peş peşe toplantılar yapmıştı. Toplantıda Erdoğan’ın, “Yarın seçim olabilecekmiş gibi çalışın” sözleri kulislerde “erken seçim hazırlığı” olarak değerlendirilmişti.



AKP’nin ardından CHP de belediye başkanlarını toplama kararı aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 230 belediye başkanına 8 Ağustos Salı günü Ankara’ya gelmesi için çağrı yaptı.



Durum değerlendirilmesinin yapılacağı toplantıda, Kılıçdaroğlu’nun belediye başkanlarından erken seçim ihtimalini dikkate almalarını isteyeceği öğrenildi. Zirvede belediye başkanlarının örgüt ile ilişkisinin de gündeme gelmesi bekleniyor.



Aydınlık gazetesine konuşan CHP MYK üyesi, belediye başkanları ile parti yöneticileri arasındaki ilişkilerin bozulduğunu ve bunun zaman zaman krize yol açtığını belirtti. MYK üyesi “Önümüzdeki olası bir erken seçimi düşünürsek herkesin sorumluluk içinde davranması zorunlu” ifadelerini kullandı.





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