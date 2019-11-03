CHP etkinliğine PKK baskını

CHP İsviçre Birliği'nin Solothurn'da düzenlediği Cumhuriyet Bayramı kutlaması etkinliğini terör örgütü PKK taraftarları bastı.

Bir düğün salonunda gerçekleşen etkinliğe konuşmacı olarak CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP PM Üyesi Ali Hikmet Akıllı, CHP PM Üyesi Emre Çam ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu davetliydi.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre; Özkoç ve Kaftancıoğlu'nun salona gelmesine az bir süre kala, salona giren ve konuşma yapılacak olan alanın önüne gelen terör örgütü PKK mensupları Abdullah Öcalan'ın resminin basılı olduğu bir pankart açtı.

Bunun üzerine CHP'liler ile PKK'lılar arasında tartışma çıktı. CHP yönetimi partilileri güvenlik gerekçesiyle dışarı çıkardı. Salon yönetimi ise polise haber verdi. Yaklaşık 500 CHP'li salon dışında bekliyor.

CHP yönetimi, baskının gerçekleşmesinin ardından, salona gelmek için hazırlık yapan Özkoç ile Kaftancıoğlu'nun salona girişini durdurdu. Özkoç ve Kaftancıoğlu, otel lobisinde bekletiliyor.

Saat 15.50 sularında ise polis salona geldi.