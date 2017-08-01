CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Atatürk heykeline yönelik saldırıya ilişkin, "Dünyanın hiçbir ülkesinde kurucu değerlere küfür edilmez." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya'nın Hekimhan ilçesinde düzenlenen toplantıda, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Atatürk heykeline



yönelik saldırıya ilişkin, olayın anlık refleksle yapılmış bir saldırı olmadığını belirtti.



"Dünyanın hiçbir ülkesinde kurucu değerlere küfür edilmez." diyen Ağbaba, saldırıyı kınadı.



Veli Ağbaba, 26-30 Ağustos'ta Çanakkale'de Adalet Kurultayı düzenleyeceklerini hatırlatarak, haksızlığa, hukuksuzluğa ve adaletsizliğe uğramış herkesin



burada kendini ifade edebileceğini bildirdi.



Kurultayın 5 gün süreceğini ve isteyen herkese söz hakkı verileceğini aktaran Ağbaba, "6 kişilik bir komite kuruldu, çalışmalar şu anda devam ediyor.



Türkiye'nin her yerinden mağduriyet yaşamış insanların sesini yükseltmeyi hedefliyoruz. Parti bayrağı kullanmayacağız, sadece Atatürk resmi ve Türk



bayrağı olacak." ifadesini kullandı.