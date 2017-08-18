CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiliz bakana; "Batı demokrasisi için bedel ödemeye hazırım" dedi. İngiltere’nin Avrupa ve Amerika’dan sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan Türkiye’yi ziyaretindeki ilk adresi CHP oldu. TBMM’de Duncan ile güncel konuları ele alan Kılıçdaroğlu, “Artık hukukun üstünlüğü yok, sarayın üstünlüğü var” dediği öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere’nin Avrupa ve Amerika’dan sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan’a yargıyı ve Saray’ı şikayet etti.



Bir dizi görüşme için Türkiye’ye gelen ve ilk ziyaretini Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde CHP’ye yapan Duncan ile Kılıçdaroğlu görüşmesinin ayrıntıları ortaya çıktı.



Alınan bilgilere göre, Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisine yönelik ifadelerinin tehdit içerdiğini savundu. Kılıçdaroğlu, “Demokrasiler bedel ödeme rejimleridir. Ülkeme, Batı standartlarında bir demokrasi gelecekse bedel öderim” dedi.



Türkiye’de gazeteciler ve insan hakları aktivistlerine yönelik yargılamaları da aktardı Duncan’a Kılıçdaroğlu. Yargılamalara ilişkin konuşan CHP lideri, “Artık hukukun üstünlüğü yok, sarayın üstünlüğü var. Kuvvetler ayrılığı ifadesi kağıt üstünde kaldı” diye konuştu.



15 Temmuz’dan sonra 5 kez Türkiye’ye gelen İngiliz Bakan Duncan da CHP’nin adalet yürüyüşü ile ilgili konuştu. Duncan, “O yürüyüşle tüm dünyaya çok güçlü bir mesaj verdiniz, yürüyüşünüz tüm dünyada duyuldu” ifadelerini kullandı.



Kılıçdaroğlu, İngiliz bakan ile görüşmesinde Türkiye'nin yen bir anaasaya ihtiyacı olduğunu da vurguladı



ulusal.com.tr