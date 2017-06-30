CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Kontrollü Darbe” iddiasını sürdürdü. Hükümetin, FETÖ’cü darbe girişimini bildiğini, önlemediğini ve sonuçlardan yararlandığını söyleyen Kılıçdaroğlu, sarayın ve halkın olmak üzere iki 15 Temmuz’un olduğunu söyledi.

Bir kez daha Kontrollü darbe iddiasında bulundu. “İki 15 Temmuz var” dedi. Herkesi yürüyüşe davet etti.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Habertürk TV ve Bloomberg HT'nin ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yürüyüşü Maltepe’de bitireceklerini söyleyen CHP lideri, 15 Temmuz darbe girişiminin “kontrollü darbe” olduğu iddiasını yineledi.



Sokağın ve sarayın olmak üzere iki 15 Temmuz olduğunu söyledi Kılıçdaroğlu. “Halk sokaklara çıktı ve darbe önlendi. Bu sokağın 15 Temmuz'u.” dedi.



Kılıçdaroğlu MİT'in FETÖ'cüdür raporu verdiği kişilerin hala devlet içinde görev yaptığını belirtti.



CHP lideri “Yürüyüşe herkes katılabilir” sözleriyle de PKK/HDP’ye de bir kez daha “kapımızı açık” mesajı verdi.



Kılıçdaroğlu Enis Berberoğlu’nun tutuklanması sonrası yürüyüş kararını nasıl aldıklarını da anlattı.



Yürüyüşte ise 16 gün geride kaldı.



ulusal.com.tr