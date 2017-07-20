CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, milletvekillerine Meclisten geçici çıkarma cezası verilebileceğini, ancak aynı suça bir de para cezası vermenin kabul edilebilir bir düzenleme olmadığını söyledi.

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TBMM Anayasa Komisyonunda, Meclis İçtüzüğü'ne ilişkin AK Parti ve MHP tarafından hazırlanan ortak teklif görüşülüyor.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, teklifin 15. ve 16. maddelerine ilişkin eleştirilerini dile getirdi.

Özel, şunları kaydetti:



"Diyelim seçim oldu ve iktidarla muhalefet yerini değiştirdi. Bugün iktidardasınız ama yarın muhalefette iken, Merve Kavakçı'nın fotoğrafını ya da Yasin Börü'nün fotoğrafını göstermek isteyeceksiniz. Çok sevdiğiniz bir şairin şiirini okumak isteyeceksiniz ama bu



Belki yakın gelecekte hiç muhalefete düşmezsiniz ama şunu unutmayın; Berkin Elvan da Abdullah Tayyip Olçok da aynı kalbi sızlatmıyorsa orada sorun var demektir. Başkasının acısına saygı duymayarak, bu ülke bir yere gitmez. Yaslarda, tasalarda ortaklaşmamışların bir başarı elde etmesi mümkün değil."



Özel, teklifin 14-15-16. maddelerinin, metni 250-260 yıl geriye götürdüğünü savunarak, "Anayasalar, içtüzükler bugün yazılırlar, dünden ders alırlar, yarına yürürler, yarını yaşarlar. Yazdığınız metnin başarısı, yarın okunduğunda ortaya çıkar. Okunduğu gün, yazanlar için 'bu belayı kim açmış, nereden çıktı bu?' deniyorsa o zaman sıkıntı olur." ifadelerini kullandı.



Kürsü masumiyeti ve dokunulmazlığının dünyanın bir çok ülkesinde olduğunu kaydeden Özel, "Kürsü dokunulmazlığı meselesi, dışarıda suç olan bir şeyi bile suç olmaktan çıkaran bir düzenlemedir. Bazı ülkelerde tazminata bile konu olmaz. Kürsüden hakaret, kabul edilebilir bir şey değildir ama bu yargının işidir. Meclisten



"Genel Kurulda grup önerilerini ortadan kaldıran, tarihin en ayıplı ve sorunlu teklifi; ümit ederiz tamamıyla geri çekilir." diyen Özel, bunun yapılması halinde Genel Kurulda teşekkür edeceklerini söyledi. nda,ü'ne ilişkinvetarafından hazırlanan ortak teklif görüşülüyor.teklifin 15. ve 16. maddelerine ilişkin eleştirilerini dile getirdi.Özel, şunları kaydetti:"Diyelim seçim oldu ve iktidarla muhalefet yerini değiştirdi. Bugün iktidardasınız ama yarın muhalefette iken, Merve Kavakçı'nın fotoğrafını ya da Yasin Börü'nün fotoğrafını göstermek isteyeceksiniz. Çok sevdiğiniz bir şairin şiirini okumak isteyeceksiniz ama bu suç olacak. Bu düzen leme, Necip Fazıl'ın resminin disiplin ve para cezası na konu olacağı bir düzenleme. Bu düzenlemeyi, ebediyen iktidar olacağınız kabulü, kibri ve özgüveniyle yapıyorsunuz.Belki yakın gelecekte hiç muhalefete düşmezsiniz ama şunu unutmayın; Berkin Elvan da Abdullah Tayyip Olçok da aynı kalbi sızlatmıyorsa orada sorun var demektir. Başkasının acısına saygı duymayarak, bu ülke bir yere gitmez. Yaslarda, tasalarda ortaklaşmamışların bir başarı elde etmesi mümkün değil."Özel, teklifin 14-15-16. maddelerinin, metni 250-260 yıl geriye götürdüğünü savunarak, "Anayasalar, içtüzükler bugün yazılırlar, dünden ders alırlar, yarına yürürler, yarını yaşarlar. Yazdığınız metnin başarısı, yarın okunduğunda ortaya çıkar. Okunduğu gün, yazanlar için 'bu belayı kim açmış, nereden çıktı bu?' deniyorsa o zaman sıkıntı olur." ifadelerini kullandı.Kürsü masumiyeti ve dokunulmazlığının dünyanın bir çok ülkesinde olduğunu kaydeden Özel, "Kürsü dokunulmazlığı meselesi, dışarıda suç olan bir şeyi bile suç olmaktan çıkaran bir düzenlemedir. Bazı ülkelerde tazminata bile konu olmaz. Kürsüden hakaret, kabul edilebilir bir şey değildir ama bu yargının işidir. Meclisten geçici çıkarma cezası olabilir ama aynı suça bir de para cezası vermek kabul edilebilir bir düzenleme değildir." diye konuştu."Genel Kurulda grup önerilerini ortadan kaldıran, tarihin en ayıplı ve sorunlu teklifi; ümit ederiz tamamıyla geri çekilir." diyen Özel, bunun yapılması halinde Genel Kurulda teşekkür edeceklerini söyledi.

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