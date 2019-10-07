CHP harekata itiraz etti

ABD "IŞİD sorumluluğu Türkiye'de" açıklaması yaptı. CHP, Türkiye'nin milli güvenliğini ilgilendiren operasyona itiraz etti.

Fırat'ın doğusuna operasyon hazırlıkları devam ederken CHP Sözcüsü Faik Öztrak parti genel merkezinde kameralar karşısına geçti. Öztrak konuşmasında, harekata Türk Ordusuna "IŞİD bekçiliği" suçlaması yaptı, operasyona ilişkin ABD ile Türkiye arasında gizli anlaşma olduğunu öne sürdü.

Öztrak, teröristlerin maliyetinin Türkiye'ye bırakıldığını iddia etti.

CHP sözcüsü, Amerikan-İsrail koridoruna müdahale hedefini "Orta Doğu bataklığı" sözleriyle eleştirdi.



ulusal.com.tr