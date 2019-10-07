CHP harekata itiraz etti
CHP, Amerikan-İsrail koridoruna müdahale edecek harekata itiraz etti. Türk Ordusunu, IŞİD'e bekçilikle suçladı. Açıklamayı, CHP Sözcüsü Faik Öztrak yaptı. "Radikal teröristlere bekçilik yapacağız" diyen Öztrak, Türkiye ile ABD arasında IŞİD konusunda gizli bir anlaşma yapıldığını iddia etti. CHP Sözcüsü Amerikan işgali terör örgütüne desteği hakkında ise tek kelime etmedi.
GÜNDEM 07.10.2019, 20:49
ABD "IŞİD sorumluluğu Türkiye'de" açıklaması yaptı. CHP, Türkiye'nin milli güvenliğini ilgilendiren operasyona itiraz etti.
Fırat'ın doğusuna operasyon hazırlıkları devam ederken CHP Sözcüsü Faik Öztrak parti genel merkezinde kameralar karşısına geçti. Öztrak konuşmasında, harekata Türk Ordusuna "IŞİD bekçiliği" suçlaması yaptı, operasyona ilişkin ABD ile Türkiye arasında gizli anlaşma olduğunu öne sürdü.
Öztrak, teröristlerin maliyetinin Türkiye'ye bırakıldığını iddia etti.
CHP sözcüsü, Amerikan-İsrail koridoruna müdahale hedefini "Orta Doğu bataklığı" sözleriyle eleştirdi.
ulusal.com.tr
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