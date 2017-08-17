CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu "Cumhurbaşkanlığı seçiminde HDP ve Meral Akşener’in kuracağı partiyle ittifak yapar mısınız?" sorusuna "temel konularda kimlerle uzlaşıyorsak sorunumuz yok " yanıtını verdi. Temel konuları parlamenter sistem ve özgürlükçü demokrasi olarak özetleyen Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın kendisini ve Meral Akşener'i tasfiye etmek istediğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir grup gazeteciyle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu toplantıda siyasetin sıcak gündem başlıklarını değerlendirdi.



Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarındaki en dikkat çeken bölüm 2019'daki Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgiliydi. CHP lideri "Cumhurbaşkanlığı seçiminde HDP ve Meral Akşener’in kuracağı partiyle ittifak yapar mısınız?" sorusuna "uzlaşırsak sorun yok" yanıtını verdi.



HDP VE AKŞENER İLE İTTİFAK

Önce temel konularda uzlaşacağız. Temel konularda kimlerle uzlaşıyorsak sorunumuz yok. 19’uncu yüzyılın kavramlarıyla 21’inci yüzyılı belirleyemezsiniz. 21’inci yüzyıldayız artık, özgürlükçü bir demokrasi istiyoruz.



Kılıçdaroğlu, "aday olacak mısınız?" sorusuna "Bugünden geleceğe yönelik kesin şey söylemek mümkün değil" karşılığını verdi. Bazı partilerin aday açıklamaya başladığını bu nedenle seçimin büyük olasılıkla ikinci tura kalacağını ifade eden Kılıçdaroğlu "ikinci turda adaylar yan yana gelecek, oturulacak konuşulacak, demokratik parlamenter sisteme dönüş, herkesin uzlaşılabileceği bir anayasa ve benzer taleplerle çıkılacak ortaya" dedi.



Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın kendisini ve Meral Akşener'i rakip olarak gördüğünü bu nedenler tasfiye etmek istediğini belirtti.



"ERDOĞAN BENİ VE AKŞENER'İ TASFİYEYE ÇALIŞACAK"

Bugün başkanlık seçimi olsa Erdoğan kaybedeceğini gayet net biliyor. 2019’a giderken her türlü hukuk dışı yolu deneyecek. Rakip gördüğü herkese, salt benim, salt Meral Hanım açısından değil... Kimi önünde engel olarak görüyorsa, onun bir şekliyle tasfiyesini isteyecektir, onu sağlamaya çalışacaktır.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tutuklu CHP Milletvekili Enis Berberoğlu ile kendisi arasında bir bağlantı çıkabileceği yolundaki sözlerine ilişkin de "CHP üzerinden bir operasyon yapıldığını, kendisinin tasfiye edilmek istendiğini" söyledi.



Kılıçdaroğlu, MİT TIR’ları belgelerinin kendisinin talimatıyla verildiğine ilişkin iddiaları da yalanladı.







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