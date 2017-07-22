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CHP heyeti, Necmettin Yılmaz'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığındaki heyet, Necmettin öğretmenin Gümüşhane'deki ailesini ziyaret etti. Heyet ardından öğretmenin mezarına giderek dua etti.

CHP heyeti, Necmettin Yılmaz'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu

CHP heyeti, PKK'lılar tarafından katledilen Öğretmen Necmettin Yılmaz'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve çok sayıda milletvekili, baba Hamit Yılmaz'a başsağlığı diledi.

Ziyarette konuşan Torun, "Bu ülkeyi asla bölemeyecekler ve bizi birbirimize düşüremeyecekler. İnanıyorum ki daha güzel günlere hep beraber kavuşacağız. Kötü günler geçiriyoruz ama bunları da aşacağız" dedi.

Heyete teşekkür eden şehit babası Hamit Yılmaz da, Terörün bir an önce sonlanmasını ve herkesin elinden geleni yapmasını istedi.

Torun ve beraberindekiler, daha sonra şehidin köy mezarlığındaki kabrini ziyaret etti.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Seyit Torun #Necmettin Yılmaz
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