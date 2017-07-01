Çiftçiyi bitiren karar
Çiftçiyi bitiren karar
Büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var
ABD'de şok saldırı
ABD'de şok saldırı
Çatışma çıktı
Çatışma çıktı

CHP ile HDP İstanbul mitinginde bir araya gelecek

CHP’nin yürüyüşüne destek veren HDP, İstanbul’da düzenlenecek büyük mitinge kitlesel olarak katılma kararı aldı. HDP’nin "Eşbaşkanlar için adalet” ve “Tutuklu vekiller için adalet” dövizleriyle yürüyeceği öğrenildi.

CHP ile HDP İstanbul mitinginde bir araya gelecek

CHP’nin yürüyüşüne Kandıra Cezaevi önünden simgesel katılımla destek veren HDP, İstanbul’da yapılacak mitinge kitlesel katılım gösterme kararı aldı.

Kandıra’daki katılımın Ahmet Türk, Mithat Sancar, Celal Doğan gibi isimlerden oluşturulacak bir heyetle olacağı öğrenildi. Bu heyette yer alanların ellerinde ise sadece, “Eşbaşkanlar için adalet”, “Tutuklu milletvekilleri için adalet” yazılı dövizler bulunacak, parti bayrağı olmayacak.

HDP MYK toplantısında mitinge katılanheyetlerin ellerinde sadece, “Eşbaşkanlar için adalet”, “Tutuklu milletvekilleri için adalet” yazılı dövizler bulunmasına karar verildi. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul yürüyüşü ise 17. Gününde devam ediyor. Sakarya Kızılcıkorman mevkisinde sabah saat 8’de başlayan yürüyüş öncesi konuşan Kılıçdaoğlu, “kimlik ayrımı yapmaksızın huzur içinde yaşayalım” dedi. Kendisini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.

Öte yandan yürüyüşe eşlik ederken kalp spazmı geçiren Yıldız’ın yapılan baypas ameliyatıyla iki damarı değiştirildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Hüseyin Yıldız'ın, birkaç gün içerisinde yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin bitirilmesi ve servise çıkarılması bekleniyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #chp #hdp #kandıra #istanbul #miting #ahmet türk #mithat sancar #celal doğan
banner863
Önceki Haber
BM: Çözüm için paket anlayış net bir şekilde ortaya çıktı
Sonraki Haber
CHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert yürüyüş yanıtı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.