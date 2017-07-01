CHP’nin yürüyüşüne destek veren HDP, İstanbul’da düzenlenecek büyük mitinge kitlesel olarak katılma kararı aldı. HDP’nin "Eşbaşkanlar için adalet” ve “Tutuklu vekiller için adalet” dövizleriyle yürüyeceği öğrenildi.

CHP’nin yürüyüşüne Kandıra Cezaevi önünden simgesel katılımla destek veren HDP, İstanbul’da yapılacak mitinge kitlesel katılım gösterme kararı aldı.



Kandıra’daki katılımın Ahmet Türk, Mithat Sancar, Celal Doğan gibi isimlerden oluşturulacak bir heyetle olacağı öğrenildi. Bu heyette yer alanların ellerinde ise sadece, “Eşbaşkanlar için adalet”, “Tutuklu milletvekilleri için adalet” yazılı dövizler bulunacak, parti bayrağı olmayacak.



HDP MYK toplantısında mitinge katılanheyetlerin ellerinde sadece, “Eşbaşkanlar için adalet”, “Tutuklu milletvekilleri için adalet” yazılı dövizler bulunmasına karar verildi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul yürüyüşü ise 17. Gününde devam ediyor. Sakarya Kızılcıkorman mevkisinde sabah saat 8’de başlayan yürüyüş öncesi konuşan Kılıçdaoğlu, “kimlik ayrımı yapmaksızın huzur içinde yaşayalım” dedi. Kendisini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.



Öte yandan yürüyüşe eşlik ederken kalp spazmı geçiren Yıldız’ın yapılan baypas ameliyatıyla iki damarı değiştirildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Hüseyin Yıldız'ın, birkaç gün içerisinde yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin bitirilmesi ve servise çıkarılması bekleniyor.



ulusal.com.tr