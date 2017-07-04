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CHP ile HDP omuz omuza 'adalet' istedi

CHP'nin İstanbul yürüyüşüne terör örgütü PKK'nın siyasal uzantısı HDP heyeti de katıldı. CHP Lideri Kılıçdaroğlu HDP'lilerle omuz omuza yürüdü, "adalet" sloganı attı. HDP'liler de eş başkanları için “Herkes İçin Adalet” dövizleri taşıdı.

Terör örgütü PKK'nın siyasal uzantısı HDP'lilerle birlikte Adalet istediler. 

CHP’nin yürüyüşüne HDP de katıldı. 

Yürüyüşe HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, Eş Genel Başkan Yardımcıları Saruhan Oruç ve Sezai Temelli katıldı. HDP heyetinde milletvekilleri Celal Doğan, Erol Dora, Ertuğrul Kürkçü, Feleknas Uca ve Mithat Sancar ile görevden alınan Eski Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk de yer aldı.

HDP'li heyet ellerinde 'Herkes için adalet' yazılı döviz ve çiçeklerle Kartepe Dumlupınar Mahallesi mevkiinde bekledi. HDP'liler Kemal Kılıçdaroğlu'na çiçek verirken, birlikte kısa süre yürüdü. Polis helikopterinin yürüyüşün yapıldığı güzergahta uçtuğu görülürken, güvenlik önlemleri dikkat çekti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #chp #hdp #adalet
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