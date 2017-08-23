CHP'nin 26 ila 30 Ağustos tarihleri arasında yapacağı Adalet Kurultayı'nda kürsüye HDP'li vekiller de çıkacak. Kurultayın "Yaşamda Adalet" oturumunda HDP'nin Gaziantep Milletvekili Celal Doğan, bir panelde de Mardin milletvekili Erol Dora, katılımcılara hitap edecek

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan'ın açıkladığı "Adalet" kurultayında, PKK'nın siyasal uzantısı HDP’den katılım olacak. HDP'li İki milletvekili katılımcılara hitap edecek.



Kurultay, "Mahkemede, Yaşamda, Seçimde, İnançta, Geçimde, Eğitimde, Devlette ve Medyada Adalet" şeklinde 8 ana başlıktan oluşacak.



Milliyetin haberine göre, "Yaşamda Adalet" oturumunda HDP'nin Gaziantep Milletvekili Celal Doğan, bir panelde de Mardin milletvekili Erol Dora, katılımcılara hitap edecek. Ankara'dan İstanbul'a yapılan Adalet Yürüyüşü'nde de HDP'li vekiller katılım sağlamış, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile kol kola yürümüşlerdi.



Kurultayın işleyişine ilişkin bazı ayrıntılar da ortaya çıktı. Buna göre, kurultayda Türk bayrağı ve "Adalet" yazılı pankartlar kullanılacak, parti bayrağı getirilmeyecek. İçki içmek de yasak olacak.



14 maddeli talimat genelgesinde, "Konuşmacılar özgürce kendi düşüncelerini açıklayacaktır. Hiçbir konuşmacı dile getirdiği görüşleri dolayısıyla dinleyiciler tarafından suçlanamaz ve kınanamaz" denildi.



Talimatnamede, konuşmacıların, terörü, şiddeti, ve nefret söylemini kullanamayacağı, ırk, etnisite ya da inanca dayalı ayrımcılık yapamayacağı belirtildi.



ulusal.com.tr