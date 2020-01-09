CHP'li Aksünger'den yeni skandal
CNN Türk canlı yayınına katılan CHP'li Erdal Aksünger'den tepki çeken sözler.
GÜNDEM 09.01.2020, 15:40 09.01.2020, 15:47
CHP'li Erdal Aksünger şimdi de 'Mavi Vatan' kavramına 'komik' dedi.
Aksünger, Türk Donanması'nın, ABD-İsrail ve Yunanistan ittifakına karşı büyük mücadelelerle hayata geçirdiği “Mavi Vatan” kavramı için “Komik bunlar” dedi.
Aksünger’e bu sözleri üzerine Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu’ndan tepki gelince ortam gerildi.
Aksünger geçen aylarda “PYD terör örgütü değil” sözleri nedeniyle parti disiplin kuruluna sevk edilmiş ancak CHP, disiplin cezası vermeye gerek görmemişti.
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