CHP'li Bingöl hastaneye kaldırıldı
CHP'li Bingöl hastaneye kaldırıldı
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CHP'li Bingöl hastaneye kaldırıldı

CHP'nin 'Adalet Yürüyüşü'ne katılan Tekin Bingöl rahatsızlandı. Ambulansa alınan Bingöl hastaneye doğru yola çıkarıldı.

CHP'li Bingöl hastaneye kaldırıldı

Tekin Bingöl, Adalet Yürüyüşü'nün 18'inci gününde Kocaeli'de bulunan Kartepe yokuşunu çıkarken aniden yere düştü.

Hızla müdahale edilen ve ambulansa alınan Bingöl'e ilk müdahale burada yapıldı.

Alınan ilk bilgilere göre Bingöl'ün tansiyonunun düştüğü ve bu nedenle rahatsızlandığı, kalp ritminde herhangi bir sorun olmadığı öğrenildi.

Ayrıca Tekin Bingöl'ün daha önce kalp rahatsızlığı geçirdiği belirtildi.




 

Etiketler; #Adalet Yürüyüşü #Tekin Bingöl #bingöl #chp
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