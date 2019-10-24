CHP'li Erdal Aksünger: PYD terör örgütü değildir

Sınır ötesinde PKK/PYD'nin kökü kazınırken CHP'li Erdal Aksünger'den skandal bir çıkış geldi.



Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in konuk olduğu programda, Perinçek’in “PKK-PYD terör örgütü mü” sorusuna Erdal Aksünger, böyle yanıt verdi.





ulusal.com.tr