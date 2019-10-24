CHP'li Erdal Aksünger: PYD terör örgütü değildir
Barış Pınarı Harekatı Amerika ve İsrail projesini yıktı. Türkiye hem masada hem sahada önemli kazanımlar elde etti. CHP'li Erdal Aksünger ise, sivilleri hedef alan PYD'nin terörist olmadığını savundu.
GÜNDEM 24.10.2019, 14:55 24.10.2019, 14:55
Sınır ötesinde PKK/PYD'nin kökü kazınırken CHP'li Erdal Aksünger'den skandal bir çıkış geldi.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in konuk olduğu programda, Perinçek’in “PKK-PYD terör örgütü mü” sorusuna Erdal Aksünger, böyle yanıt verdi.
ulusal.com.tr
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