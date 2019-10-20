CHP'li Soyer'den Kıbrıs açıklaması

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kıbrıs sorunu ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri değerlendirdi.



Türkiye’nin Ada'ya müdahale ettiğini iddia ederek “Daha fazla müdahale etmeyelim” dedi.



KKTC’de yayımlanan Haberci Gazetesi'ne konuşan Soyer, "Kıbrıs’ı Kıbrıslılara bırakırsak, en doğrusu bu olacak. Ancak hiç bırakmıyoruz. Herkes Ada’nın bir tarafından çekiştiriyor. Ben bunu doğru bulmuyorum. Kıbrıs’ın jeopolitik önemini bir kenara koyup, Ada'yı Kıbrıslılara bırakmak lazım" ifadelerini kullandı.



"Ben iki halkın barış içinde yaşamalarından yanayım" diyen Soyer, "Herkes çok fazla müdahil oluyor, sadece Türkiye değil… Filler tepişir, çimenler ezilir. Onlar tepişiyor. Olan Kıbrıslılara oluyor" dedi.

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