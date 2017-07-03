CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, CHP Parti Meclisi toplantısının ardından açıklamalarda bulundu, pazar günkü miting için, "Adalet buluşması, hayır buluşmasından daha geniş bir kesimi kucaklayacak" dedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, tutuklu İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nu ziyaretinin gündemde olduğunu belirterek, "Gün olarak değerlendiriyoruz. Pazartesi ya da daha önce olabilir. Bu değerlendirmeyi tamamlamadık. Ancak bir ziyaret gündemde." dedi.



CHP Parti Meclisi (PM), İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için Ankara Güvenpark'tan başlatılan yürüyüşünün 19. gününde Kocaeli'nin Kartepe mevkisindeki verilen molada toplandı.



Tezcan, toplantının ardından yaptığı açıklamada, şehitlere rahmet, millete ve yakınlarına başsağlığı diledi.



Teröre karşı millet olarak bütünlük oluştuğunu anlatan Tezcan, "Genel Başkanımız, teröre kurban giden Adalet ve Kalkınma Partisi yöneticilerinin ailelerini aradı ve başsağlığı dileklerini iletti, acılarını paylaştı. Biz de Parti Meclisi olarak başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." diye konuştu.



"YÜRÜYÜŞÜ DEĞERLENDİRDİK"



Tezcan, yürüyüşte sona yaklaştıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:



"Sağlıkla ilgili problem yaşayan arkadaşlarımız oldu. Genel Başkan Yardımcımız sayın Tekin Bingöl hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi. Aydın milletvekilimiz Hüseyin Yıldız kalp spazmı geçirdi ve ardından baypas oldu. O da hastanede. Sağlık durumu iyi. Tüm zor koşullara rağmen yürüyüşümüz devam edecek. Çünkü hedefimiz kutsal. Kutsal bir amaç için yürüyoruz. Adaleti yakalayıncaya kadar mücadelemiz devam edecek. Parti Meclisimiz adalet yürüyüşünü değerlendirdi. Yürüyüşün gelişmesini, bundan sonraki etabının nasıl olacağını konuştuk. Etkilerini konuştuk, izlenimlerimizi paylaştık. Tabii asıl hedef; 9 Temmuz pazar günü saat 18.00'da Maltepe Meydanı'ndaki büyük buluşmayı konuştuk."



Yürüyüşe katılanlara teşekkür eden Tezcan, gösterilen ilgiden memnun olduklarını dile getirdi.



MALTEPE MİTİNGİ'NE ÇAĞRI



Bülent Tezcan, herkesi Maltepe'ye beklediklerini aktararak, şunları kaydetti:



"Güzergah boyunca ciddi katılım var. Son hafta içinde özellikle yurttaşlarımızın, halkımızın Maltepe Meydanı'na özel bir ilgi, çaba göstermelerini, enerjilerinin büyük çabalarını buraya yönlendirmelerini bekliyoruz. Güçlü bir adalet sesi Maltepe'den pazar günü yükselecek. Bu, bir parti yürüyüşü değil. O yüzden yürüyüşte parti flamaları, afişleri, pankartları yok. Tek pankartımız var; 'Adalet'. Sadece 'adalet' diyoruz, 'adalet' yazan pankart taşıyoruz. Maltepe'de de sadece 'adalet' pankartlarımız olacak ve toplumun her kesimi bu ortak nokta etrafında buluşacak. Tek sloganımız var, 'hak, hukuk, adalet'. Katılımcılarımızın yürüyüşte olduğu gibi Maltepe'de de buna dikkat edeceğine inanıyoruz. Türk bayrağı dışında bayrağımız olmayacak. Adalet pankartı dışında pankartımız olmayacak. 'Hak, hukuk, adalet' sloganı dışında sloganımız olmayacak."



CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Tezcan, "adalet" diyen herkesi kucaklayacak yeni, geniş bir platformun, yürüyüş sayesinde oluştuğunu ve Maltepe mitinginin bu platformu tescilleyeceğini ifade etti.



Tezcan, bu buluşmayı dağıtmaya, provoke etmeye dönük duyumlar geldiğini belirterek, "Bundan sonra da girişimler olabilir. Parti Meclisimiz bu konuda azami hassasiyet gösterilmesi gerektiği konusunu değerlendirdi. Güzergah boyunca tek slogan, pankart... Bunun dışındaki sloganlara, pankartlara, flamalara, bayraklara müsaade etmeyeceğiz. Kortej güvenliğini sağlamaya özen gösteriyoruz, göstereceğiz. Ayrıca, dışarıdan provokatif girişimlere karşı da alkışlarla ve sadece hak, hukuk, adalet sloganıyla cevap vereceğiz. Hiçbir şekilde tartışma ve münakaşaya girmeyeceğiz. İnanıyoruz ki provokasyon yapmak isteyenler bile bir gün adalet ihtiyacı içinde olacaklar. O yüzden adalet gibi kutsal, ortak hedef etrafında herkesin buluşacağı bir büyük yürüyüşü tamamlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.



"TARİHE ÖNEMLİ NOTLAR DÜŞÜYORUZ"



Tezcan, Parti Meclisi'nde 15 Temmuz darbe girişiminin de ele alındığını aktararak, şöyle devam etti:



"İki 15 Temmuz olduğunu biliyoruz ve ifade ediyoruz. Birisi halkın, diğeri Saray'ın 15 Temmuz'u. Halkın 15 Temmuz'unu, Saray'ın 15 Temmuz'una feda etmeyeceğiz. Halkın 15 Temmuz'unun gündemi demokrasi. Halk, canı pahasına demokrasiyi savunmak için 15 Temmuz'da direndi. Saray'ın 15 Temmuz gündemi ise ne yazık ki 20 Temmuz darbesi. Fırsatçılık. Halkın 15 Temmuz'unu yok etmek, demokrasi isteğini yok etmek çerçevesinde Saray, 15 Temmuz'u o süreci fırsat bilerek, 20 Temmuz OHAL darbesini gerçekleştirdi ve Türkiye bugün adaletin katledildiği bu noktaya, Saray'ın 15 Temmuz'unun darbesiyle geldi."



Yürüyüşün, halkın büyük demokrasi özlemiyle buluşacağı bir yürüyüş olacağını belirten Tezcan, "Parti Meclisimiz olağan konularını burada tamamladı. Tarihe önemli notlar düşüyoruz. Bu mücadelenin sonunda tarihi değiştirecek önemli adımların atıldığını halkımızla beraber gururla göreceğiz." dedi.



Tezcan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın, 15 Temmuz gecesi tekrar "demokrasi nöbeti" sürecinin başlatılacağını açıklamasına ilişkin görüşlerinin sorulması üzerine, demokrasi nöbetinin güzel bir şey olduğunu belirterek, gerçek anlamda halkın 15 Temmuz'unu temsil edecek demokrasi nöbetlerinden memnun olacaklarını kaydetti.



Bülent Tezcan, demokrasi nöbeti çağrısı yapılırken "adalet nöbeti"nin de gündeme alınması gerektiğini savunarak, "Bu yürüyüş için akla gelmedik şeyleri söyleyenlerin, sokaklarda demokrasi nöbeti tutma ihtiyacı hissetmeleri, önemli bir gelişmedir, adımdır. Demek ki sokaklarda demokrasi aranabiliyor. O zaman sokaklarda adaletin aranabileceğini de düşünüyorum." diye konuştu.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu'nu ziyaret edip etmeyeceğini sorması üzerine de Tezcan, "Sayın Genel Başkanımızın, İstanbul Milletvekilimiz sayın Enis Berberoğlu'nu ziyareti gündemde. Gün olarak değerlendiriyoruz. Pazartesi ya da daha önce olabilir. Bu değerlendirmeyi tamamlamadık. Ancak bir ziyaret gündemde." cevabını verdi.