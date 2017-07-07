CHP'li vekil Adalet Yürüyüşü'nde fenalaştı, hastaneye kaldırıldı
CHP'li vekil Adalet Yürüyüşü'nde fenalaştı, hastaneye kaldırıldı
Erdoğan: AP'nin kararı bizi bağlamaz
Erdoğan: AP'nin kararı bizi bağlamaz
Dev operasyon başlıyor
Dev operasyon başlıyor
1,5 milyon euro bedelle... Emre Mor'da flaş gelişme
1,5 milyon euro bedelle... Emre Mor'da flaş gelişme

CHP'li vekil Adalet Yürüyüşü'nde fenalaştı, hastaneye kaldırıldı

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nün 23'üncü gününde CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız fenalaştı.

CHP'li vekil Adalet Yürüyüşü'nde fenalaştı, hastaneye kaldırıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Adalet Yürüyüşü'nün 23'üncü gününde fenalaşan CHP'li Akyıldız hastaneye kaldırıldı.

Etiketler; #chp #Adalet Yürüyüşü
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
İş adamı Şinasi Ertan hayatını kaybetti
Sonraki Haber
ABD bu silahları mı geri alacak?
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.